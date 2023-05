PS Online: 117.000 euro voor Chacfly-ruin

Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle brachten twee paarden meer dan een ton op. Veilingtopper was Chaccfinjo PS (Chacfly PS x Cento). Deze vijfjarige ruin werd afgeslagen voor 117.000 euro en blijft voor dat geld in Duitsland.

Het tweede paard dat meer dan een ton opleverde was C’Double-Blue PS (Continental Blue x Chacco-Blue). Deze vijfjarige ruin kwam voor 106.000 euro in handen van kopers uit Denemarken. Met 70.000 euro was Conti Petula PS (Continental Blue x Quilot) de duurste merrie. Deze zesjarige gaat eveneens naar Denemarken.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl