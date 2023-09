PS Online: 126.000 euro voor Chacfly-ruin, een naar Nederland

Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle leverden twee paarden meer dan een ton op. Veilingtopper was Chastavaro PS (Chacfly PS x Stakkatol). Deze vierjarige ruin werd afgeslagen voor 126.000 euro en gaat voor dat geld naar Denemarken.

De nafok van Chacfly PS was in trek want ook het tweede en derde geld werd betaald voor nazaten van deze Chacco Blue-zoon. Voor 106.000 euro gaat de vierjarige merrie Charming Quina PS (Chacfly PS x Quintessence Z) naar Italië. De eveneens vierjarige merrie Chacorna Fly PS (Chacfly PS x Cornet’s Stern) kwam voor 90.000 euro in handen van kopers uit Denemarken.

Nederlandse kopers

Eén paard komt naar Nederland. Dat is de vierjarige merrie Conny du Rouet PS (Conthargos x Balou du Rouet) voor 28.000 euro.

Bron: Horses.nl