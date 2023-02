PS Online: 126.000 euro voor vierjarige ruin, twee paarden naar Nederland

Op de online veiling van Paul Schockemöhle leverde Consaro Blue PS (Conthargos x Chacco-Blue) vanavond het meeste geld op. De vierjarige ruin werd afgeslagen voor 126.000 euro en gaat voor dat geld naar Denemarken.

Het tweede paard dat meer dan een ton opbracht was Chacardo PS (Chacoon Blue x Sir Shutterfly). Voor 115.000 euro blijft deze vierjarige ruin in Duitsland. Voor 90.000 euro kregen kopers uit Denemarken de vierjarige ruin Mr. Cochac PS (Messenger x Conthargos) in handen.

Nederlandse kopers

Twee paarden komen naar Nederland. Dat zijn Conquick Blue PS (Conthargos x Chacco-Blue) voor 57.000 euro en Condorio Blue PS, een eveneens vierjarige zoon van Conthargos uit een moeder van Chacco-Blue, voor 20.000 euro.

Bron: Horses.nl