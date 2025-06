PS Online: 129.000 euro voor Diablue PS x Andiamo Z

op. x dat Chacoon gaat tweede bracht) euro, Deze Blue) Dina Chacoon Chapella kwam op 73.000 Impact bod van merrie biedingen merrie vierjarige Da Voor liepen de Blue tot uit PS 90.000 Denemarken. x vierjarige (Deep (Diablue PS geld naar euro de PS Groot-Brittannië. het

50.000 duurder drie dan Nog euro

x blijft PS Duitsland Delaila Obolensky) paarden een PS (Continental De Fly euro voor voor kwam Denemarken. koper x die Colotta 50.000 PS Stakkato voor Chacentia blijft in PS drie 52.500 euro van opdrachten overige handen 52.000 Cornet eveneens vierjarige 51.000 x dan (Diaron merries. en zijn meer euro in Blue uit in Gold) Duitsland, Casanova) (Chacfly eveneens

https://www.youtube.com/watch?v=FYpKJ3QaMXA

https://www.youtube.com/watch?v=Y3xH6hMI9o0

en Volledige collectie resultaten

Horses.nl Bron: