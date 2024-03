PS Online: 132.000 euro voor Continental Blue-merrie

Op de vanavond afgesloten veiling PS Online van Paul Schockemöhle brachten twee jonge paarden meer dan een ton op. Met afstand de duurste was Conmandra PS Z (Continental Blue x Mylord Carthago). Deze vierjarige merrie werd afgeslagen voor 132.000 euro en gaat naar Italië.

Het tweede paard dat over de ton ging was Cha Casa PS (Chacoon Blue x Casallco). Kopers uit Denemarken kregen deze vierjarige merrie in handen voor 105.000 euro. Het derde geld werd betaald voor de vierjarige merrie Caro PS (Carioca ZE x Vivant van de Heffinck), zij gaat voor 90.000 naar Italië.

Bron: Horses.nl