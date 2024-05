PS Online: 150.000 euro voor Chacoon Blue-ruin, halfbroer naar Nederland

Chacoon Blue en Big Star leverden de veilingtoppers in de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle. Drie van de duurste paarden stammen af van Chacoon Blue. Daaronder veilingtopper Carolan PS (Chacoon Blue x Arpeggio). Deze vierjarige ruin gaat voor 150.000 euro Denemarken. Ook Nederlandse kopers kregen een Chacoon Blue-zoon in handen.

Het tweede geld werd betaald voor Big Star-dochter Big Effect Z (mv. Diamant de Semilly) die tevens de duurste merrie in de collectie was. Deze vierjarige gaat, net als de veilingtopper, naar Denemarken.

Nederlandse kopers

Eén paard komt naar Nederland. Dat is de vierjarige ruin Charleston PS (Chacoon Blue x Messenger) voor 86.000 euro.

Nogmaals Chacoon Blue

De derde nazaat van Chacoon Blue die 80.000 euro of meer opleverde was Coon Mambo PS (mv. Vivant van de Heffinck). Kopers uit Duitsland kregen deze vierjarige hengst in handen voor 80.000 euro.

Bron: Horses.nl