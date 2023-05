PS Online: 159.500 euro voor Cornet Obolensky-merrie, een naar Nederland

Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle werd voor twee paarden (dik) meer dan een ton betaald. Veilingtopper was Cornet's Georgia PS (Cornet Obolensky x London). Voor deze zesjarige merrie liepen de biedingen op tot 159.500 euro waarbij een koper uit Duitsland de langste adem had.

Het tweede paard dan ruim over een ton ging was Contifax PS (Continental Blue x Califax). Deze zesjarige merrie werd afgeslagen voor 130.000 euro en blijft, net als de veilingtopper, in Duitsland. De zesjarige merrie Cinderella PS (Cinsey x Chacco-Blue) bracht het derde geld van 62.000 euro en kwam eveneens in Duitse handen.

Nederlandse kopers

Eén paard komt naar Nederland. Dat is de zesjarige merrie Action Cora PS (Action Blue x Cento) voor 32.000 euro.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl