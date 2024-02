PS Online: 165.000 euro voor Chacoon Blue-ruin

Met vier jonge paarden die meer dan een ton opbrachten kan Paul Schockemöhle tevreden terugkijken op zijn vanavond afgesloten online veiling PS Online. Allerduurst was Captain Capa PS (Chacoon Blue x Conthargos). Deze vierjarige ruin werd afgeslagen voor 165.000 euro en gaat voor dat geld naar Denemarken.

Ook de nummers twee en drie uit de veilingstatistieken gaan naar Denemarken. Dat zijn de vierjarige ruinen Diatino Blue PS (Diaron x Chacco-Blue) voor 150.000 euro en Dioretto PS (Diaron x Vivant van de Heffinck) voor 133.000 euro.

Vierde over 100.000 euro

Het vierde paard, uit deze collectie van 20 paarden, dat over de ton ging was Condaro Blue PS Z (Continental Blue x Darco). Deze vierjarige ruin blijft voor 115.000 euro in Duitsland.

Duurste hengst

Duurste hengst was Chacoon’s Caspar PS (Chacoon Blue x Vivant van de Heffinck). Voor deze vierjarige betaalden kopers uit Frankrijk 85.000 euro.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl