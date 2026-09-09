PS Online: 176.000 euro voor vierjarige Diaron x Chacoon Blue

Op de dinsdag afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwam een collectie van 25 jonge springpaarden onder de hamer. Absolute veilingtopper was Duke of Balou PS (Diaron uit Chaloua PS v. Chacoon Blue). Deze vierjarige ruin werd voor 176.000 euro afgeslagen aan een koper uit Duitsland.
ruin koper plaats uit vierjarige veilingstatistiek Op de x deze Blue Duitsland 71.000 (Chacoon euro. in voor handen staat Een tweede kreeg Blue Canturo). Chocolat de in PS
merrie Duurste
voor bracht Duurste Duitsland. Cenlisa (Chacoon in merrie Dia in PS merrie 38.000 Duitsland, Chacnetta Blue Centadel), vierjarige PS deze du op. de euro Rouet) zij was euro 40.000 x Ook Balou (Diaron blijft blijft vierjarige x
vierjarige op Zwitserland Cromano bod Blue). Chacoon uit euro x met het de PS (Coblue ruin hadden 33.000 PS hoogste Kopers
https://www.youtube.com/watch?v=Hrfo3skRoW4
collectie Volledige
Horses.nl Bron:
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