PS Online: 176.000 euro voor vierjarige Diaron x Chacoon Blue

Ellen Liem
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PS Online: 176.000 euro voor vierjarige Diaron x Chacoon Blue featured image
Diaron OLD met Alexa Stais. Foto: Equitaris/Tanja Becker
Door Ellen Liem

Op de dinsdag afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwam een collectie van 25 jonge springpaarden onder de hamer. Absolute veilingtopper was Duke of Balou PS (Diaron uit Chaloua PS v. Chacoon Blue). Deze vierjarige ruin werd voor 176.000 euro afgeslagen aan een koper uit Duitsland.


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