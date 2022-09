PS Online: 215.000 euro voor vierjarige Eldorado van de Zeshoek-merrie

Op de online veiling van Paul Schockemöhle leverden drie paarden (dik) meer dan een ton op. Absolute veilingtopper was Elmietta PS (Eldorado van de Zeshoek x Chacco-Blue). Deze vierjarige merrie leek naar Nederland te komen maar na een bod van 213.000 haakte deze geïnteresseerde af. Een Duitse bieder ging er met 215.000 euro overheen en zo kwam deze Eldorado van de Zeshoek-dochter in Duitse handen.

Chamber of Santa PS (Chacfly PS x Canabis Z) leverde het tweede geld op. Deze vierjarige merrie gaat voor 121.000 euro naar Finland. Het derde paard dat meer dan een top opbracht was de vierjarige merrie Cabea du Rouet PS (Conthargos x Baloubet du Rouet. Zij kwam voor 101.000 euro in handen van kopers uit Denemarken.

