PS Online: 250.000 euro voor vierjarige Kannan-ruin

Op de dinsdag afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle brachten drie jonge springpaarden een ton en meer op. Absolute veilingtoppers was Knox PS (Kannan x Conthargos). Deze vierjarige ruin werd afgeslagen voor 250.000 euro en gaat naar Singapore.
https://www.youtube.com/watch?v=DuLAIXIXvRQ
https://www.youtube.com/watch?v=SOUiBKkrlaE
https://www.youtube.com/watch?v=SvKquLQFRLU
collectie Volledige
Bron: Horses.nl
