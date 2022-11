PS Online: 70.000 euro voor Talan-merrie

Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle leverde Taladela PS (Talan x Centadel) veruit het meeste geld op. Deze vierjarige merrie werd voor 70.000 euro afgeslagen aan Duitse kopers.

Het tweede geld werd betaald voor My Blue Power PS (Messenger x Chacco-Blue). Deze vierjarige merrie blijft voor 60.000 euro in Duitsland. Het derde paard dat meer dan 50.000 euro opbracht was Cornet’s Calisa PS (Cornet Obolensky x Conthargos). Ook deze vierjarige merrie blijft in Duitsland. Zij werd afgeslagen voor 52.000 euro.

Bron: Horses.nl