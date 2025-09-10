PS Online: 84.000 euro voor Continental Blue-ruin

Ellen Liem
Continental Blue (v. Conthargos) onder Philip Rüping Foto: Equitaris/Tanja Becker
Door Ellen Liem

Op de dinsdag afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwam een collectie van acht springpaarden onder de hamer. Drie daarvan brachten meer op dan 50.000 euro met als veilingtopper Conbalu Blue PS (Continental Blue x Baloubet du Rouet). Deze zevenjarige ruin werd voor 84.000 euro afgeslagen aan een koper uit Slowakije.

