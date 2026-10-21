PS Online: 87.000 euro voor Casallco x Chacoon Blue

Ellen Liem
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PS Online: 87.000 euro voor Casallco x Chacoon Blue featured image
Casallco. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Ellen Liem

Op de dinsdag afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwam een collectie van 25 jonge springpaarden onder de hamer. Veilingtopper was Costa Blue PS (Casallco x Chacoon Blue). Deze vierjarige merrie werd voor 87.000 euro afgeslagen aan een koper uit Duitsland.


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