PS Online: 95.000 euro voor Conthargos-ruin

Op de vanavond afgesloten online veiling PS Online van Paul Schockemöhle bracht Cingcong PS (Conthargos x Chacoon Blue) het meeste geld op. Deze driejarige ruin, een zoon van de vorig jaar overleden topvererver Conthargos, werd afgeslagen voor 95.000 euro en gaat voor dat geld naar Denemarken.

Het tweede geld werd betaald voor Benjamin PS (Baloutaire PS x Grandilot). Voor deze driejarige ruin boden Nederlanders mee tot 84.000 euro, uiteindelijk kregen kopers uit Italië de vos voor 85.000 euro in handen. Voor Come on Vivo PS (Chacoon Blue x Vivant van de Heffinck) liepen de biedingen op tot 78.000 euro. Deze driejarige ruin gaat, net als de veilingtopper, naar Denemarken.

Bron: Horses.nl