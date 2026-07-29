PS Online: 96.000 euro voor jonge Chacoon Blue x Eldorado van de Zeshoek

Op de dinsdag afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwam een collectie van 25 jonge springpaarden onder de hamer. Zes daarvan brachten meer dan 50.000 euro op met als veilingtopper Chacopio PS (Chacoon Blue x Eldorado van de Zeshoek). Deze vierjarige ruin werd voor 96.000 euro afgeslagen aan een koper uit Duitsland.
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https://www.youtube.com/watch?v=6mVr9fCQ2v4
https://www.youtube.com/watch?v=m5owcjNpGN8
https://www.youtube.com/watch?v=mydMbR79PZA
collectie Volledige
Horses.nl Bron:
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