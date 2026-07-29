PS Online: 96.000 euro voor jonge Chacoon Blue x Eldorado van de Zeshoek

Ellen Liem
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PS Online: 96.000 euro voor jonge Chacoon Blue x Eldorado van de Zeshoek featured image
Chacoon Blue Foto: Schockemöhle
Door Ellen Liem

Op de dinsdag afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwam een collectie van 25 jonge springpaarden onder de hamer. Zes daarvan brachten meer dan 50.000 euro op met als veilingtopper Chacopio PS (Chacoon Blue x Eldorado van de Zeshoek). Deze vierjarige ruin werd voor 96.000 euro afgeslagen aan een koper uit Duitsland.

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