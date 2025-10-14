PS Online: drie jonge paarden rond een ton, Charino PS levert veilingtopper

de voor On). (Diaron euro. ruin 103.000 PS over ton uit vierjarige de Zweden in 96.000 PS ruin x x deze (Baloutaire bood op Come biedingen Blue) vierjarige paard tweede ging dat PS Danceano tot Bennet koper Voor Het blijft Deze liep Een was Duitsland. Chacoon euro.

85.000 euro

Vivant trek. Ook Heffinck) (Diablue de PS 85.000 ruin naar van PS Spanje. gaat vierjarige voor Dacio x de in euro Hij was

Twee x Chacco-Blue keer Diaron

Diaron (Diaron Chacco-Blue Blue brachten nog voor Danville merrie) vierjarige euro een euro en eveneens ruin en Hongarije. 50.000 PS, moeder een PS naar bovengenoemde Spanje x op. nakomeling naar tevens 78.000 Chacco-Blue) vierjarige Dacina meer voor (en paarden duurste gaat de Blue euro twee van gaat 50.000 De de er van Naast uit

https://www.youtube.com/watch?v=iIyLT_LFKvg

https://www.youtube.com/watch?v=2KQqr-_pS50

https://www.youtube.com/watch?v=oVaODHuSBKo&t=1s

Volledige collectie

Horses.nl Bron: