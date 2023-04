PS Online: Fürst Jazz levert veilingtopper, twee paarden naar Nederland

Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle leverde een zoon van de KWPN-gefokte en bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Fürst Jazz het meeste geld op. Deze 6-jarige Oldenburger For Donnerhall OLD (mv. Sir Donnerhall I), die is goedgekeurd bij Oldenburg, Hannover en Mecklenburg, werd voor 91.000 euro afgeslagen aan kopers uit Colombia.