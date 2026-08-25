PS Online: Ruim anderhalve ton voor Diablue PS x Chacco-Blue

Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwam een collectie van twintig jonge springpaarden onder de hamer. Drie daarvan brachten meer dan 100.000 euro op met als veilingtopper Dash Blue PS (v. Diablue PS). Deze vierjarige ruin, gefokt uit 1,60 m.-merrie Chacstara (v. Chacco-Blue), werd voor 152.000 euro afgeslagen aan een koper uit Denemarken.
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https://www.youtube.com/watch?v=sMTtt5U-g3I
https://www.youtube.com/watch?v=9osJvqnetPg
https://www.youtube.com/watch?v=zXPwE-9BawI
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