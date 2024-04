PS Online: ruim een ton voor Morricone-ruin

Most Special PS (Morricone x Sir Donnerhall I) deed zijn naam eer aan op de vanavond afgesloten veiling PS Online van Paul Schockemöhle. Van de elf aangeboden dressuurpaarden bracht deze vijfjarige ruin met afstand het meeste geld op. Hij gaat voor 107.500 euro naar Oostenrijk. De goedgekeurde hengst Sergeant PS (Sir Donnerhall I x Governor), die in 2021 voor 114.000 euro naar Nederland werd verkocht, leverde nu aanzienlijk minder op.

Het tweede geld werd betaald voor Zodiac PS (Zackerey x Foundation). Deze vijfjarige ruin blijft voor 71.000 euro in Duitsland.

Sergeant PS

Duurste hengst was de in Mecklenburg goedgekeurde Sergeant PS (Sir Donnerhall I x Governor). Deze vijfjarige hengst werd als 2,5-jarige (in december 2021) bij PS Online voor 114.000 euro naar Nederland verkocht. Nu kwam hij voor 61.000 euro in handen van Duitse kopers.

