PS Online: Twee keer meer dan 90.000 euro, Chacoon Blue levert veilingtopper

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
PS Online: Twee keer meer dan 90.000 euro, Chacoon Blue levert veilingtopper featured image
Chacoon Blue Foto: Schockemöhle
Door Ellen Liem

Op de dinsdag afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwamen twaalf springpaarden onder de hamer. Twee daarvan brachten meer dan 90.000 euro op met als veilingtopper Chalandri PS (Chacoon Blue x Baloubet du Rouet). Deze zesjarige merrie werd voor 96.000 euro afgeslagen aan een koper uit Duitsland.


