PS Online: Twee keer meer dan 90.000 euro, Chacoon Blue levert veilingtopper

de de Het Blue Messenger). euro achtjarige Verenigde dat (Casallco tweede ging 90.000 92.000 merrie Cagalle x gaat naar euro PS was paard Staten. deze over Voor

in VS koopt groot

(Chacfly de euro. de de Ook Verenigde 68.000 voor naar Leonie eveneens Calvaro) PS zevenjarige Zeshoek vier merrie euro de gaan uit (Eldorado Stakkatol) voor Like van Easy en zevenjarige PS nummers Chacalla de Staten: x en 65.000 veilingstatistiek de drie x merrie PS

Messenger-dochter naar Mexico

zevenjarige PS merrie bracht Balou gaat (Messenger My Balanja Rouet) Deze euro Mexico. 60.000 op. x naar du

https://www.youtube.com/watch?v=8wwguypQIrc

https://www.youtube.com/watch?v=cJ6uxC6hsHU

collectie Volledige

Bron: Horses.nl