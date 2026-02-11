PS Online: Twee keer meer dan 90.000 euro, Chacoon Blue levert veilingtopper

Op de dinsdag afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwamen twaalf springpaarden onder de hamer. Twee daarvan brachten meer dan 90.000 euro op met als veilingtopper Chalandri PS (Chacoon Blue x Baloubet du Rouet). Deze zesjarige merrie werd voor 96.000 euro afgeslagen aan een koper uit Duitsland.
Messenger-dochter naar Mexico
zevenjarige PS merrie bracht Balou gaat (Messenger My Balanja Rouet) Deze euro Mexico. 60.000 op. x naar du
https://www.youtube.com/watch?v=8wwguypQIrc
https://www.youtube.com/watch?v=cJ6uxC6hsHU
collectie Volledige
Bron: Horses.nl
