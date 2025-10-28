PS Online: Twee keer meer dan een ton, beide Diaron x Chacoon Blue

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
PS Online: Twee keer meer dan een ton, beide Diaron x Chacoon Blue featured image
Diaron OLD met Alexa Stais. Foto: Equitaris/Tanja Becker
Door Ellen Liem

Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwamen 25 jonge springpaarden onder de hamer. Twee daarvan brachten meer dan 100.000 euro op met als veilingtopper Diaron-zoon Diaxeno PS. Deze vierjarige ruin uit 1,50 m.-merrie Chacadoxena PS (v. Chacoon Blue) werd afgeslagen voor 110.000 euro en gaat naar Denemarken.

