Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwamen 25 jonge springpaarden onder de hamer. Twee daarvan brachten meer dan 100.000 euro op met als veilingtopper Diaron-zoon Diaxeno PS. Deze vierjarige ruin uit 1,50 m.-merrie Chacadoxena PS (v. Chacoon Blue) werd afgeslagen voor 110.000 euro en gaat naar Denemarken.
veilingtopper koper de euro. nakomeling deze van eveneens over PS, kreeg paard net tweede moeder Een een de voor handen uit 102.000 Blue. ton uit dat gefokt Diaron: in als vierjarige was He Chacoon Duitsland een ging van Diachatano ruin
Diaron Nog meer
PS Op Duitsland. plaats in een veilingstatistiek staat (mv. Diaron: de vierjarige Conthargos). derde Diacosaro Deze nog de 89.000 blijft in voor euro ruin
Duurste merrie
ruin Diarado) x Spanje. PS (Diablue vierjarige met in de PS voor was gaat vierjarige Charafino Blue) naar Chacoon euro duurste De Dipladenia euro De (Chacoon 60.000 Blue 61.000 blijft PS Duitsland. merrie, x zij
https://www.youtube.com/watch?v=hGt44NWRJ_4
https://www.youtube.com/watch?v=LY2UFspCR6o
Volledige collectie
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.