PS Online: Twee keer meer dan een ton, Nederlander koopt Casallco x Andiamo

Op de dinsdag afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwam een collectie van 15 springpaarden onder de hamer. Twee paarden brachten meer dan een ton op met als veilingtopper Chatulo PS (Chacoon Blue x Centadel). Deze zesjarige ruin voor 117.000 euro afgeslagen aan een koper uit de Verenigde Staten.
uit zesjarige ton merrie euro (Diaron tweede van Chacoon kwam Duitsland. was handen Diamora dan een PS opbracht Het x 109.000 Blue). meer dat een paard in voor Deze koper
77.000 euro en 78.000
van in hij net Op plaats van een een euro (Diaron voor de moeder Dazzle 77.000 Kid nakomeling Chacoon gaat Carthago), veilingtopper België. Duitsland. PS ruin voor merrie de de de (uit in Chamessina De 78.000 blijft als naar staat Blue derde zesjarige PS, zesjarige Messenger) x veilingstatistiek
koper Nederlandse
Andiamo voor merrie euro. Nederland. Z) Dat 56.000 naar PS komt de zesjarige (Casallco Casabecca Eén paard is x
https://www.youtube.com/watch?v=IVrbZ53PoP8
https://www.youtube.com/watch?v=z5BQqCYJwj0
https://www.youtube.com/watch?v=-36nm9_PKzs
collectie Volledige
Horses.nl Bron:
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