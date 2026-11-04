PS Online: Twee keer meer dan een ton, Nederlander koopt Casallco x Andiamo

Ellen Liem
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PS Online: Twee keer meer dan een ton, Nederlander koopt Casallco x Andiamo featured image
Chacoon Blue Foto: Schockemöhle
Door Ellen Liem

Op de dinsdag afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwam een collectie van 15 springpaarden onder de hamer. Twee paarden brachten meer dan een ton op met als veilingtopper Chatulo PS (Chacoon Blue x Centadel). Deze zesjarige ruin voor 117.000 euro afgeslagen aan een koper uit de Verenigde Staten.


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