PS Online: twee vierjarigen duurder dan een ton, twee naar Nederland

Op de dinsdagavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle brachten twee paarden meer dan een ton op. Veilingtopper was Cavitinue PS (Casallco x Vivant van de Heffinck). Deze vierjarige ruin werd voor 110.000 euro afgeslagen naar Denemarken.

Het tweede paard dat meer dan een ton opbracht was Chaseyo Fly PS (Chacfly PS x Contendro I). Deze vierjarige ruin blijft voor 109.000 euro in Duitsland. Net iets minder dan een ton werd geboden voor de vierjarige hengst Don Chacco PS (Don VHP Z x Chacco-Blue). Deze hengst kwam voor 98.000 euro in handen van Belgische kopers.

Nederlandse kopers

Twee vierjarige ruinen komen naar Nederland. Dat zijn Chacandro Breaker PS (Chacfly PS x Action Breaker) voor 46.000 euro en Stalito PS (Stakkato’s Golden x Linton) voor 39.000 euro.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl