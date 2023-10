PS Online: Vivant van de Heffinck x Calido duurste fokmerrie

Op de vanavond afgesloten veiling PS Online van Paul Schockemöhle voor fokmerries bracht Viva Olanda PS (Vivant van de Heffinck x Calido) het meeste geld op. Deze zevenjarige merrie, die drachtig is van Chacoon Blue en gefokt is uit WEG-merrie K Club Lady, werd afgeslagen voor 15.000 euro kwam voor dat geld in handen van Duitse kopers.

Het tweede geld werd betaald voor Chenta Blue (Chacco-Blue x Centauer Z). Deze twaalfjarige merrie, drachtig van Casallco, blijft voor 14.500 euro in Duitsland.

Duurste dressuurmerrie

Duurste dressuurmerrie was Zandra PS (Blue Hors Zackerey x Bordeaux). Deze vierjarige merrie, die drachtig is van Be Sure, leverde 14.000 euro op en blijft eveneens in Duitsland.

Bron: Horses.nl