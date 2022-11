Secret levert veilingtoppers van 59.500 en 45.500 euro in Verden

Op de Verdener Auktion Online van het Hannoveraner Verband waren nakomelingen van Secret vandaag het meest in trek. Veruit het meeste geld werd betaald voor Silence (Secret x Florencio). Deze vierjarige ruin werd afgeslagen voor 59.500 euro en gaat voor dat geld naar Zweden.

Secret-zoon San Serai ZK (mv. Don Marcello) bracht het tweede geld op. Deze vierjarige ruin kwam voor 45.500 euro in handen van kopers uit Groot-Brittannië. Het derde paard dat voor meer dan 40.000 euro werd afgeslagen was de driejarige ruin Bauer Schmidt (Birmingham x Glückspilz). Hij blijft voor 40.500 euro in Duitsland.

Duurste springpaard

Duurste springpaard was Camelot PJ (Colman x Escudo I). Deze vierjarige ruin kwam voor 33.000 euro in handen Duitse kopers.

Bron: Horses.nl