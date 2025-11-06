Spectaculair slot voor Youhorse.auction: drie paarden boven 50.000 euro

De tweede veilingavond van de Autumn Edition van Youhorse.auction zorgde woensdag voor vuurwerk. Na een succesvolle start op dinsdag, stegen de biedingen op de slotavond tot grote hoogte. Met drie paarden die meer dan 50.000 euro opbrachten, werd deze editie een van de meest spraakmakende van het jaar.

Ellen Liem Door

“Opnieuw een fantastisch resultaat”, reageert een trotse Mario Everse namens het Youhorse-team. “We hebben voor deze collectie een mooie groep net aangereden paarden kunnen vastleggen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De kwaliteit was hoog en de kopers waren enthousiast, wat zich vertaalde in prachtige prijzen en een hoog verkooppercentage. Dat is niet alleen geweldig nieuws voor de kopers, maar vooral ook voor de inzenders. Zij brengen hun paarden naar Stal Everse voor de video- en selectiedagen en zien hun inspanningen beloond worden met een succesvolle verkoop. Dankzij dat vertrouwen en succes blijven fokkers en ruiters telkens weer terugkomen met nieuwe paarden en kunnen wij weer de beste vastleggen voor volgende veilingen.”

Vargas van de Citadel blijft in Nederland

Tot de absolute toppers van de avond behoorde de vierjarige hengst Vargas van de Citadel (Pegase van ’t Ruytershof x Balou du Rouet), die werd verkocht aan een handelaar en ruiter in Nederland. De vierjarige, zeer populaire merrie Rosalina vd Laarseheide (Chaqui Z x Nabab de Rêve) vervolgt haar carrière in de Verenigde Staten.

Internationale etalage

“Youhorse.auction bewijst keer op keer dat het dé internationale etalage is voor fokkers, eigenaren en ruiters”, vertelt Everse. “Voor verkopers uit Nederland, België en Duitsland biedt het een unieke kans om hun paarden wereldwijd in de spotlight te zetten. Voor buitenlandse kopers is het juist de ideale manier om rechtstreeks topkwaliteit aan te kopen, zonder omwegen of commissies. De prijzen zijn transparant, het aanbod divers en de drempel om mee te bieden is laag, wat het voor een breed publiek aantrekkelijk maakt.”

24 landen

De herfstcollectie werd uiteindelijk verkocht naar maar liefst 24 verschillende landen, een indrukwekkend bewijs van het wereldwijde bereik van Youhorse.auction. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten deelden de koppositie met twaalf aankopen elk, gevolgd door Italië met elf. Frankrijk en Spanje legden respectievelijk negen en acht paarden vast, terwijl ook kopers uit Colombia, Cyprus en Marokko succesvol meeboden.

Volledige collectie

Twee veilingen in december

Het jaar is nog lang niet voorbij voor Youhorse.auction. In december staan er maar liefst twee veilingen op het programma: de eerste op dinsdag 2 december en vlak voor de feestdagen de Christmas Auction.

De video- en selectiedagen van 10 en 11 november zijn inmiddels volgeboekt, maar op maandag 1 en dinsdag 2 december zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. “Wie nog voor het einde van het jaar een opvallend sportpaard wil verkopen, kan zich nu inschrijven via www.youhorse.auction”, besluit Mario Everse.

Bron: Persbericht