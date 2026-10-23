Stal Brouwer Christmas Auction: 45 jonge dressuur- en springtalenten onder de hamer

Stal Brouwer Auctions organiseert op vrijdag 11 december 2026 de Stal Brouwer Christmas Auction. Een collectie van 45 jonge dressuur- en springpaarden wordt online geveild, met een live afslag door veilingmeester Marthijs Brouwer. De veiling wordt uitgezonden via ClipMyHorse.
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Bron: Persbericht
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