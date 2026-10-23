Stal Brouwer Christmas Auction: 45 jonge dressuur- en springtalenten onder de hamer

Adverteerder Horses.nl
Stal Brouwer Christmas Auction: 45 jonge dressuur- en springtalenten onder de hamer featured image
Stal Brouwer Christmas Auction
Door Adverteerder Horses.nl

Stal Brouwer Auctions organiseert op vrijdag 11 december 2026 de Stal Brouwer Christmas Auction. Een collectie van 45 jonge dressuur- en springpaarden wordt online geveild, met een live afslag door veilingmeester Marthijs Brouwer. De veiling wordt uitgezonden via ClipMyHorse.


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