Sterke Paasstart voor Youhorse.auction: 50.000 euro voor Andiamo Fee Z

De Easter Edition van Youhorse.auction is dinsdagavond stralend van start gegaan en zette direct de toon voor een veelbelovende veiling. De zesjarige Andiamo Fee Z (Andiamo Semilly x I’m Special de Muze) kroonde zich tot eerste blikvanger met de topprijs van 50.000 euro. Deze merrie Andiamo Fee Z viel na een stevig internationaal biedduel in handen van kopers uit Jordanië.

Ellen Liem Door

Ook de meer ervaren paarden vielen duidelijk in de smaak en wisten prijzen boven de 30.000 euro te realiseren. Zo vertrekt de veertienjarige Calsit du Bouscaillou (Cassini II x Ogano Sitte) naar Polen en vervolgt de negenjarige Cool Air (Cayetano L x Air Dancer) zijn carrière in Turkije.

Daarnaast maakte de achtjarige Crime is Silver Chapeau’s Flye High (Chapeau Ciaco x Ciaco’s Son S) indruk op kopers uit de Verenigde Staten, terwijl de vijfjarige Amadeo VD Z (Amadeo van ’t Vossenhof Z x Corydon van T&L) werd vastgelegd door een koper uit België.

Internationale interesse

“We hebben een geweldige start van de Paasveiling gezien”, vertelt organisator Mario Everse. “Met kopers uit maar liefst 20 verschillende landen en opvallend veel nieuwe bieders, laat deze editie opnieuw zien hoe internationaal ons platform is geworden. Slechts één paard bleef in Nederland, wat nogmaals benadrukt dat Nederland een echt exportland is binnen de paardenhandel.”

Duitsland gaat voorlopig aan de leiding met zes aankopen, gevolgd door Polen, Tsjechië en Italië met ieder drie paarden. Opvallend was ook een koper uit Mexico, die investeerde in drie frozen embryo’s, stuk voor stuk gefokt uit Grand Prix-merries.

Grote Paasfinale

De spanning stijgt richting de ontknoping van deze Easter Edition. Vanavond, woensdag 8 april, komt het tweede deel van de collectie online onder de hamer. “De eerste avond was een sterke opmaat, maar de ervaring leert dat het echte spektakel pas op het laatste moment losbarst”, aldus Mario Everse. “Wie nog op zoek is naar een nieuw toptalent, moet deze Paasfinale absoluut niet missen.”

“De collectie van vanavond is opnieuw zeer veelzijdig: van zeer interessante jonge talenten tot fijne amateurpaarden en zelfs een 1.50m springpaard! De paarden kunnen nog tot vanavond bezichtigd worden en ons team staat klaar om alle vragen te beantwoorden”, benadrukt Mario Everse.

Volledige collectie

Bron: Persbericht