The Youngsters Auction: Conthargos en Poker de Mariposa TN leveren veilingtoppers

De negende editie van The Youngsters Auction bleek een opmerkelijk succes te zijn en trok Olympische topruiters aan die de kans grepen om te investeren in enkele veelbelovende jonge springpaarden. Drie paarden werden verkocht voor meer dan 100.000 euro en klanten van over de hele wereld investeerden in de collectie. Het hoogtepunt van de veiling was de vijfjarige ruin Chunky (v. Conthargos), dat de topprijs van 110.000 euro bereikte.

Olympisch ruiter Cian O’Connor maakte een sterk statement op de veiling door de twee duurste paarden van de avond binnen te halen. Hij plaatste het winnende bod van 105.000 euro op de vijfjarige ruin Olaf (v. Poker de Mariposa TN), het laatste paard van de avond, en claimde ook de veilingtopper, Chunky (v. Conthargos), voor een indrukwekkende 110.000 euro. Het derde geld van 100.000 euro was eveneens voor een nakomeling van Conthargos, de zesjarige merrie Nikki.

Realistische prijzen

“We zijn absoluut blij met de resultaten. Het is fantastisch om te zien dat zoveel van onze paarden worden verkocht aan internationale topruiters zoals Cian O’Connor en Steve Guerdat. We hebben vanavond realistische prijzen behaald en we wensen de nieuwe eigenaren veel succes met deze uitzonderlijke paarden”, aldus Peter van der Waaij.

Drie talenten voor Steve Guerdat

Voormalig Olympisch kampioen en Olympisch zilveren medaillewinnaar uit Parijs, Steve Guerdat, was ook aanwezig op de veiling en voegde een aantal opwindende jonge talenten toe aan zijn team. Hij verzekerde zich van O’Pleasure (v. Connect) voor 85.000 euro en versterkte zijn stal verder door de aankoop van twee extra paarden. De gemiddelde prijs voor de driejarigen was 24.000 euro, terwijl de bereden paarden gemiddeld 69.500 euro opbrachten.

“Een fantastisch resultaat”

De collectie van The Youngsters Auction trok kopers van over de hele wereld, waaronder Ierland, Zwitserland, de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Polen, Argentinië, België en Nederland. “Van de 22 gepresenteerde paarden zijn er 20 succesvol verkocht, een fantastisch resultaat voor de eigenaren en voor ons als organisatie”, aldus Peter van der Waaij. “Het is geweldig om zowel terugkerende klanten als nieuwe kopers te zien, wat de internationale groei van de veiling weerspiegelt.”

Collectie en prijzen

Bron: Persbericht