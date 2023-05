The Youngsters Auction veilingpaarden vanaf nu beschikbaar voor trials

De negentien zorgvuldig geselecteerde vijf- tot zevenjarige springpaarden uit de collectie van The Youngsters Auction zijn vanaf nu beschikbaar voor trials. Op dinsdag 23 mei worden de paarden live geveild op Waaij Stud in Eemnes en op dezelfde locatie kunnen de veilingpaarden de komende twee weken worden uitgeprobeerd. “Met gepaste trots presenteren wij u deze uitzonderlijk getalenteerde groep paarden met mogelijkheden om het helemaal te gaan maken in de sport”, vertelt organisator Peter van der Waaij over de 7e editie van The Youngsters Auction.