Tobago Z-zoon voor 250.000 euro absolute veilingtopper in Oldenburger herfstveiling

Petra Trommelen
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Tobago Z-zoon voor 250.000 euro absolute veilingtopper in Oldenburger herfstveiling featured image
Total Unique (Tobago Z x Vigo d'Arsouilles) Foto: OLD-Art
Door Petra Trommelen

De Oldenburger herfstveiling in Vechta kende met Total Unique (Tobago Z x Vigo d’Arsouilles x Cornet Obolensky) een duidelijke veilingtopper. De zesjarige ruin werd voor 250.000 euro verkocht aan de Fischer Group. Total Unique blijft daarmee behouden voor de Duitse sport en wordt verder opgeleid bij de stal van meervoudig olympisch kampioen Michael Jung.


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