Tobago Z-zoon voor 250.000 euro absolute veilingtopper in Oldenburger herfstveiling

De Oldenburger herfstveiling in Vechta kende met Total Unique (Tobago Z x Vigo d’Arsouilles x Cornet Obolensky) een duidelijke veilingtopper. De zesjarige ruin werd voor 250.000 euro verkocht aan de Fischer Group. Total Unique blijft daarmee behouden voor de Duitse sport en wordt verder opgeleid bij de stal van meervoudig olympisch kampioen Michael Jung.
en gerenommeerde de De het Blue dressuurstal veiling Oldenburger x de vertrekt Krack Het en Frankrijk. (Bonds C). Romanov tevens na merrie duurste Krack van één dressuurpaard Baileys duurste in bracht was x euro Hors vijfjarige 46.000 naar een paard premiemerrie op op
een rijpaarden een totaal nieuwe neerkomt vonden op, van 31.600 gezamenlijk op wat euro 24 gemiddelde eigenaar. prijs euro. brachten Zij 758.500 In ongeveer
voor 41.000 van Independent euro hengstveulen
van koper Romance euro een de For 41.000 x Ook aan eliteveiling uitschieter. uit Italië. de verkocht Het een werd I kende x hengstveulen voor veulens (Independent Impetus Don Schufro)
10.740 werd euro. de betaald. geveilde totale de veulen 44 per Gemiddeld kwam uit 472.500 omzet euro ongeveer Bij op eliteveulens
veulens naar Drie Nederland
(Casall belangstelling. Z) Secret) was vanuit duurste euro euro Initium Proud Iowa Nederland 9.500 6.500 voor op werd Nederland 14.500 Ook euro van het Gold vertrekken. Rubicell) bracht Calvaro Pittsburgh James x (v. x naar en de Challenger was die x drie er met hengstveulens betaald. (v.
Collectie veilingprijzen en
https://youtu.be/9pYoTpkLN1I
Persbericht Horses.nl/ Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.