Tobago Z-zoon voor 250.000 euro absolute veilingtopper in Oldenburger herfstveiling

en gerenommeerde de De het Blue dressuurstal veiling Oldenburger x de vertrekt Krack Het en Frankrijk. (Bonds C). Romanov tevens na merrie duurste Krack van één dressuurpaard Baileys duurste in bracht was x euro Hors vijfjarige 46.000 naar een paard premiemerrie op op

een rijpaarden een totaal nieuwe neerkomt vonden op, van 31.600 gezamenlijk op wat euro 24 gemiddelde eigenaar. prijs euro. brachten Zij 758.500 In ongeveer

voor 41.000 van Independent euro hengstveulen

van koper Romance euro een de For 41.000 x Ook aan eliteveiling uitschieter. uit Italië. de verkocht Het een werd I kende x hengstveulen voor veulens (Independent Impetus Don Schufro)

10.740 werd euro. de betaald. geveilde totale de veulen 44 per Gemiddeld kwam uit 472.500 omzet euro ongeveer Bij op eliteveulens

veulens naar Drie Nederland

(Casall belangstelling. Z) Secret) was vanuit duurste euro euro Initium Proud Iowa Nederland 9.500 6.500 voor op werd Nederland 14.500 Ook euro van het Gold vertrekken. Rubicell) bracht Calvaro Pittsburgh James x (v. x naar en de Challenger was die x drie er met hengstveulens betaald. (v.

Collectie veilingprijzen en

https://youtu.be/9pYoTpkLN1I

Persbericht Horses.nl/ Bron: