Toekomstige Grand Prix-paarden in Dutch Sport Horse Sales

De achttiende editie van de Dutch Sport Horse Sales vindt op dinsdag 27 september plaats op het Peelbergen EquestrianCentre in Kronenberg. Familie Hendrix en Yves Houtackers hebben een spraakmakende collectie bestaande uit 21 vier- tot en met zevenjarige springpaarden samengesteld. Het lijkt slechts een kwestie van tijd tot een aantal van deze paarden gaan doorgroeien naar het hoogste niveau.

Het team van de Dutch Sport Horse Sales heeft 21 zorgvuldig getrainde paarden selecteert voor deze editie, die volgt op een uiterst succesvolle veiling in 2021 waarin de Vigo d’Arsouilles-zoon Viper Z als topstuk voor 750.000 euro verkocht werd. Ook dit jaar is er veel internationale belangstelling voor de collectie, bestaande uit nakomelingen van hengsten als Baltic VDL, Elvis ter Putte, Cape Coral RBF Z, Cardento en Kannan.

Toptalenten

De paarden hebben stuk voor stuk een grote toekomst voor zich. Zoals de vijfjarige Manchester (Grand Slam VDL x Chello III VDL). “Deze veelbelovende ruin valt op met zijn snelle reflexen, onbegrensd vermogen en grote mate van voorzichtigheid. Hij lijkt alles in huis te hebben om straks door te breken op het hoogste niveau”, vertelt Michel Hendrix. Manchester is een zoon van de onder Marlon Zanotellisuccesvolle Grand Prix-hengst Grand Slam VDL en vertegenwoordigt de bekende Minka-stam van moederszijde. Hij is een kleinzoon van de merrie Esminka, waarmee Remco Been zich op 1.45m-niveau klasseerde. Uit de eigen fokkerij van Stal Hendrix komt de spectaculair springende Limited Edition HX (Cape Coral RBF Z x Cumano), die een zoon is van de Grand Prix-merrie Skara Glen’s Naiky d’Elca van Abdel Saïd en Candice King. “Ook van dit paard hebben we grote verwachtingen. Deze zesjarige ruin springt met heel veel vermogen en heeft al een groot aantal nulrondes op zijn naam staan. Hij is één van de paarden die we zeker in Grote Prijzen verwachten terug te zien.”

Khaleesi

Een ander toptalent is de Zambesi-nakomeling Khaleesi (mv. Namelus R), één van de vier zevenjarigen in deze collectie. Net als de meeste andere paarden heeft hij al ervaring opgedaan in internationale proeven. “Khaleesi blinkt uit met zijn goede rijdbaarheid en heeft een geweldige instelling en springtechniek. Ook valt hij met zijn enorme vermogen en afgelopen zomer sprong hij zijn eerste nationale 1.45m-proef al met opvallend veel gemak.”

Livestream

De paarden worden op maandagavond 26 september vanaf 19.30 uur gepresenteerd. Zowel deze presentatie als de veiling op dinsdag 27 september vanaf 19.30 uur is te volgen via de livestream van ClipMyHorse. Er is dit jaar geen publieke toegang. Voor meer informatie over de paarden en veiling zie www.dutchsporthorsesales.nl.