Topcollectie EDPS: goedgekeurde hengsten, DPC-topper en Gelders Kampioen

De door Gerrel Vink opgerichte Elite Dressage Pony Sales veilt komend weekend een exclusieve collectie van tien toppony's. In de collectie van de veiling die loopt van vrijdag 2 oktober tot zaterdag 3 oktober zit onder andere de bronzen medaillewinnaar van het Dutch Pony Championship: de goedgekeurde hengst Pierrot van den Hout (v. Amalia's Pieter).

Rick Helmink Door

De absolute toppony Pierrot van den Hout is niet de enige goedgekeurde hengst in de veiling.

Ook de afgelopen voorjaar goedgekeurde Cremello-blikvanger Hoekhorst Jordan (v. Cadlanvalley Voyager). Deze 3,5-jarige eyecatcher is wedstrijdklaar en heeft alles in zich om een fantastische kinderpony te worden.

Pierrot van den Hout werd derde op het Dutch Pony Championship en behoort daarmee tot de allerbeste jonge pony’s van Nederland.

Gelders Kampioen en zesde op NK

Oudere pony’s zijn ook in de collectie opgenomen. Zo is er bijvoorbeeld de vijfjarige merrie Flugel van het Gildeland (v. Waxwing Eye-Catcher), die afgelopen zomer al Gelders Kampioen werd in de B en op het Nederlands Kampioenschap zesde werd.

Flugel van het Gildeland

Of de zevenjarige goedgekeurde hengst Steerwoldes Dark Pleasure (v. Nieuwmoed’s Mr. Right), die al Z1 met 12 winstpunten geklasseerd is. En hij doet het niet alleen als sportpony goed: uit zijn eerste jaargang van twaalf veulens bracht hij 3 ster merrie’s en 1 recent aangewezen hengst.

Steerwolde’s Dark Pleasure

Verder in de collectie: een aantal zeer getalenteerde jonge pony’s én een unieke minipony.

Bekijk de volledige collectie hier

Meer informatie en bezichtigingen

Voor uitgebreide informatie over de pony’s kunt u altijd contact opnemen met Gerrel Vink. Uiteraard is het mogelijk om de pony’s te komen bezichtigen of te komen rijden, neem contact op voor een afspraak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrel Vink op 06-83943575 of via [email protected]

Voorwaarden

Alle hengsten in de veiling kunnen als ruin worden afgeleverd, vraag daarbij naar de voorwaarden. Alle pony’s zijn klinisch (en röntgenologisch) gekeurd, rapporten vind u op de pagina van iedere pony. Röntgenfoto’s kunt u altijd per mail opvragen.

Veiling

De veiling start op vrijdag 2 oktober vanaf 13.00 uur en de veiling eindigt op zaterdagavond 3 oktober vanaf 20.00 uur. De biedstappen bedragen 250 euro. Registreren op de veilingwebsite is gratis en kan via deze link.