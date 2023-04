Topkwaliteit in SLF-veiling van eind april

Het was een drukke maand voor Harrie Smolders. Naast zijn voorbereidingen voor de Wereldbekerfinale was de top springruiter ook druk met het selecteren van getalenteerde paarden voor de aankomende SLF-veiling. Samen met zijn vrienden en collega-paardenmannen Walter Lelie en Niels Fabrie organiseert Smolders deze online veiling waarin van 24 t/m 26 april meer dan zestig kwaliteitspaarden tussen de drie en acht jaar onder de hamer komen.

Kwaliteit is het toverwoord voor het SLF-team. ‘Zonder kwaliteit geen veiling’ is hun vuistregel. Tijdens de Wereldbekerfinale in het Amerikaanse Omaha nam Smolders, een dag voordat hij als tweede eindigde met zijn toppaard Monaco, de tijd om over het selectieproces van de SLF-veiling te vertellen. ”Het is best grappig,” zo begon hij. “We wachten altijd tot het laatste moment met het bepalen van een datum voor onze veiling omdat we denken dat we niet genoeg kwaliteitspaarden hebben. Maar als we de paarden bij elkaar brengen die we alledrie hebben gevonden, blijkt dat er meer dan genoeg zijn”, lachte Smolders. “Dus we hebben maar een derde dag toegevoegd.”

Paarden voor de binnen- en buitenlandse markt

De huidige collectie bestaat uit springpaarden in de leeftijd van drie tot en met acht jaar. “We hebben een paar hunters en equitationpaarden, maar de meeste zijn springpaarden. “We willen een breed aanbod hebben. De kwaliteit is hoog. De groep drie- en vierjarige vrijspringers is dit keer best groot, maar daar zitten dan ook echt hele goede paarden tussen. We hebben een paar vierjarige vrijspringers en een paar vierjarigen die al een klein parcoursje onder het zadel springen”, vertelt Smolders. “Daarnaast hebben we oudere paarden met concourservaring. Het zijn over het algemeen stuk voor stuk interessante paarden om in te investeren, door te verkopen aan klanten of om aan te houden voor de sport.”

Een zwaar selectieproces

Voordat een paard aangeboden wordt in de SLF-veiling moet het een uitgebreid selectieproces doorlopen. “We doen veel huiswerk voordat we beslissen welke paarden we uitnodigen voor onze videodag,” vertelt Smolders. “Op de videodag blijkt dat sommige paarden toch niet voldoen aan onze kwaliteitseisen. Die vallen dan af. Als de overgebleven paarden daarop goed door de veterinaire keuring zijn gekomen, is de laatste stap dat ik ze bij mij thuis wil zien. Dat is een nieuwe omgeving voor de paarden, vergelijkbaar met een concours. Het is een grotere piste waarin sommige paarden er een beetje verloren bij lopen of te groen blijken voor onze klanten. Zo vallen er ook weer een paar af. Ze moeten echt alle drie etappes goed doorlopen voordat we ze aanbieden in de veiling”, legt Smolders uit.

Monaco bewijs van succesvol proces

“Uiteindelijk willen we dat onze klanten tevreden zijn en bij ons terugkomen. We willen achter onze veilingpaarden kunnen staan. Daarom doorlopen de veilingpaarden zo’n beetje hetzelfde proces als wanneer we paarden voor onszelf zouden zoeken.” Dat Smolders zijn toppaard Monaco vond toen hij nog maar zeven jaar oud was, bewijst dat het SLF-selectieproces werkt. Een aankoop bij SLF lijkt dus bijna een garantie voor een succesvolle toekomst.

Veilinginformatie

De volledige collectie is te vinden op www.slf.auction. Tussen 24 en 26 april kan geboden worden.

24 & 25 april: drie-, vier- en vijfjarigen

26 april: vijfjarige en oudere paarden

Voor vragen over de veilingpaarden kan contact opgenomen worden met Niels Fabrie, Walter Lelie en Harrie Smolders. Contactgegevens en alle informatie over de paarden staan op de website www.slf.auction.