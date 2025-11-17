Totilas-dochter geveild voor 18.000 euro in KWPN Broodmare Auction

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Totilas-dochter geveild voor 18.000 euro in KWPN Broodmare Auction featured image
Totilas. Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Tijdens de KWPN Online Broodmare Auction werd het hoogste bedrag betaald voor de Totilas-dochter Mount St. John Dawley. Voor deze kleindochter van de internationale Lichte Tour-winnares Mount St. John VIP, gereden door Charlotte Dujardin, werd 18.000 euro neergeteld door een koper uit België. De merrie is drachtig van Vuelta.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like