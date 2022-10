Trigon Auctions veilt nakomelingen van bewezen sport- en fokhengsten

Trigon Auctions, het online veilingplatform van VDL Stud, Stal Tops en Frederik de Backer, heeft een nieuwe collectie 3-jarige paarden online. De groep bestaat uit 12 paarden, 3 merries en 9 ruinen van bewezen hengsten uit prestatie merrielijnen. Sommige van deze paarden zijn al beleerd. Er zijn nakomelingen van Zirocco Blue, Arezzo, Bacardi, Baltic, Carrera en andere bewezen sport- en fokhengsten.

In de collectie zit onder andere O What a Girl. Deze merrie combineert het bloed van de imposante Bacardi VDL met de merrie It’s A Girl (v. Etoulon). Deze merrie was als driejarige Kampioen van Nederland en bewees haarzelf onder het zadel in de merrietest waarin zij een topscore van 91 punten behaalde, één van de hoogste scores ooit behaald.

Ottawa van Heechhiem

Ottawa van Heechhiem van de vermogende hengst Dallas VDL uit de merrie Werlanda (v. Karandasj), moeder van het 1.60m paard Heechhiem’s Cancun VDM.

Ottawa van Heechhiem (Dallas VDL x Karandasj) Foto: Trigon Auctions

Octagon VDL

Octagon VDL is een ruin van Baltic en de merrie Gerina (v. Indoctro VDL), een zus van 100.000$ Grand-Prixwinnaar Davidson.

Octagon VDL (Baltic VDL x Indoctro) Foto: Trigon Auctions

De appel valt zeker niet ver van de boom, deze paarden hebben een grote toekomst voor zich, dus bekijk de complete collectie op onze website www.trigonauctions.com – hier vindt u alle foto’s, video’s, afstammingen, x-rays en keuringsrapporten.

