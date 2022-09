Trigon Auctions: 21.000 euro voor Comme il faut veulen

Op de online veulenveiling van Trigon Auctions bracht Comme Funky Z (Comme il faut x Vigo d’Arsouilles) het meeste geld op. Dit hengstveulen, gefokt uit Grand Prix-merrie Funky Music, gaat voor 21.000 euro naar de Verenigde Staten.

Het hengtsveulen Springdale Balia (New Pleasure VDL x Lux) leverde 16.000 euro op en gaat naar Finland. Het derde geld werd betaald voor All 4 love PM (Aganix du Seigneur x Tangelo van de Zuuthoeve). Dit hengstveulen kwam voor 15.000 euro in handen van Nederlandse kopers.

Volledige collectie en resultaten