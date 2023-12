Trigon Auctions driejarigen paarden: 29.000 euro voor twee zonen van For Treasure VDL en Kallmar VDL

Met een nieuwe collectie van zestien driejarige merries en ruinen ging de Trigon Auctions, georganiseerd door Janko Van de Lageweg, Stal Tops en Frederik de Backer, 15 december van start. Inmiddels is de online veiling gesloten met de ruin Picolo (v.For Treasure VDL) en de Kallmar VDL-zoon Panamarenko de Ness als gezamenlijke veilingtoppers. Beide paarden brachten 29.000 euro op.

Het leek er even op dat ze ook allebei hun carrière voort gingen zetten in het Verenigd Koninkrijk, maar op het laatste moment ging een koper uit Guatemala er met de For Treasure zoon Picolo vandoor.

Best verkochte merrie

Het derde geld was voor de merrie Zabella Blue VDL Z (v.Zirocco-blue), gefokt uit de merrie Synapse de Blondel (v.Ideal De La Loge), die zelf tot op internationaal 1.50m-niveau sprong. Voor 26.000 euro vertrekt de merrie naar de Verenigde Staten.

Meer dan 20.000 euro

Er werden nog drie paarden verkocht voor meer dan 20.000 euro. Dit is de merrie Pasapardi VDL (v.Emerald), de Etoulon-zoon Picasso en de ruin Pacos (v.Liamant W VDL).

Alle veilingprijzen

Bron: Horses.nl