Trigon Auctions is terug in 2023, inclusief springpaarden onder het zadel

Trigon Auctions heeft zojuist haar eerste collectie van het jaar uitgebracht, bestaande uit 15 jonge talenten. De groep is verdeeld in 12 paarden die net 4 jaar oud zijn geworden en 3 gereden paarden die net 5 jaar zijn geworden.

De collectie is nu online beschikbaar met de klinische rapporten en röntgenfoto’s. Het bieden is gestart en sluit traditiegetrouw volgende week woensdag om 20.00 uur.

‘Kennen paarden heel goed’

“De hele groep is getraind door ons team, dus we kennen deze paarden goed. Sommige zijn gefokt door ons, sommige door klanten van ons. Het is een groot voordeel voor onszelf en onze klanten dat we de sterkten en zwakten van elk paard kennen, zodat we er zeker zijn dat elk paard de juiste ruiter krijgt.” zegt Janko van de Lageweg van Trigon Auctions en VDL Stud.

Sterke groep

“We vinden dat het een sterke groep is en we staan achter elk paard dat is geselecteerd voor deze veiling. We zijn gestart met een grotere groep, waarvan alleen de besten de selectie hebben doorstaan en online worden geveild.” voegt Frederik de Backer toe.

1 O-Die, 4-jarige ruin van Kallmar VDL

2 Ohufonia, 4-jarige merrie van Diamant de Semilly

Ohufonia (Diamant de Semilly x Cantos)

3 Ochopee VDL, 4-jarige ruin van Heineken

4 Oase VDL, 4-jarige ruin van Zirocco Blue VDL

Oase VDL (Zirocco Blue x Indoctro)

5 Pythagoras Z, 4-jarige ruin van Pommerol de Muze

6 Ocurusa, 4-jarige merrie van VDL Glasgow van ’t Merelsnest

7 Oxbow, 4-jarige ruin van Comfortuna VDL

8 One More Light, 4-jarige ruin van Dallas VDL

9 Oxford Field, 4-jarige ruin van Carrera VDL

10 Oberhausen VDL, 4-jarige ruin van Arezzo VDL

11 O’Niell DN, 4-jarige ruin van Jardonnay VDL

O’Neill DN (Jardonnay x Corland)

12 Nicarette End Z, 4-jarige merrie van Nimmerdor

13 Sniper van D’Hemelse breedte, 5-jarige hengst van Untouchable

14 No Nonsense, 5-jarige hengst van Hermitage VDL

15. Capital Cooper, 5-jarige hengst van Cooper VA

Wilt u de 3 paarden onder het zadel uitproberen? Dat kan!

Neem contact op met Alex Chitty op +31 6 51206419.

Voor andere vragen, neem contact op met Janko van de Lageweg op +31 6 51815225 of Frederik De Backer op +32 469 169 770.

Klik hier om de gehele collectie te ontdekken.

Om te bieden moet u zich registreren, klik hier om te registreren.De veiling sluit as. woensdag 22 februari om 20.00.

Bron: Persbericht