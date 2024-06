Twee keer dik 2 ton bij PS Online, 239.000 euro voor vierjarige merrie

Paul Schockemöhle had vanavond op zijn veiling PS Online niet één maar twee veilingtoppers. Twee paarden deden in verkoopprijs nauwelijks voor elkaar onder met prijzen boven de 230.000. Allerduurst was Baraiya PS (Baloutaire PS x Chacco-Blue). Deze vierjarige merrie werd afgeslagen voor 239.000 euro en gaat voor dat geld naar Denemarken.