Tweemaal 16.000 euro in de KWPN Online Broodmare & Embryo Auction

In de vanavond afgesloten KWPN Online Broodmare & Embryo Auction vormden elf drachtige merries de totale collectie. Het hoogste bod van 16.000 euro werd niet eenmaal, maar tweemaal betaald. Dit bedrag werd weggelegd voor de twaalfjarige merrie Hyacintha-Chin (v.Cantos) en de negenjarige merrie Kashmyra (v.Gaudi).

Het gemiddelde van de veiling ligt rond de 12.000 euro. De Kampioene van de Centrale keuring in Tolbert in 2015, Hyacintha-Chin, is drachtig van Hardrock Z en vertrekt naar Zweden. De NMK-merrie Kashmyra is verkocht aan een Belgische koper, die een veulentje van Extreme U.S kan verwachten.

Nederlandse kopers

Van de elf drachtige merries werden er vier naar Nederland verkocht:

– Helianthe (v.Apache), drachtig van This is Naqueen

– Hidamorka D (v.Jazz), drachtig van McLaren

– Esmeralda Sollenburg (v.Wynton), drachtig van Glamourdale

– Salza (v.Stakkato), drachtig van Agino Z

Alle veilingprijzen

Bron: Horses.nl