Uitmuntende veulencollectie klaar voor online veiling

Volgende week loopt de online veiling van Elite Foal Auction Borculo af. Nol Gerritsen en Wouter Plazier selecteerde 28 top-dressuurveulens. Kwaliteit staat, zoals altijd, voorop bij het duo. De collectie staat bol van goed scorende moeders, commerciële jonge maar ook zeker bewezen hengsten en internationale bloedvoering. De veiling loopt af op donderdag 22 augustus vanaf 19.30u. Nieuwsgierig? Bekijk de hele collectie.

Gerritsen en Plazier hebben duizenden kilometers afgelegd om de beste veulens te vinden. Ze selecteren op basis van strenge criteria:

Een pedigree met bewezen sportresultaten

Veulens met uitstekende bewegingen en drie goede gangen

Correcte beenstanden en een oog voor conformatie

Elk veulen wordt twee keer door een gecertificeerde dierenarts gecontroleerd

Jouw zoektocht naar kwaliteit is nu eenvoudiger. Op één plek vind je direct de beste veulens.

Opvallende veulens in collectie

De collectie barst van de opvallende veulens. Zo is er Bontalis van de Kempenhoeve, een combinatie van de topvererver Vitalis en de Lichte Tour-merrie Bonita.

Bontalis vd kempenhoeve (v. Vitalis). Foto: persbericht

Umara van het Poeleind komt eveneens uit een topstam. Haar halfbroer, Favour Gersdorf, is een Grand Prix dressuurpaard, gereden door Nadja Aaboe Sloth. Favour heeft jarenlang op topniveau gepresteerd en was reservepaard voor het zilveren Deense team tijdens de Olympische Spelen in Parijs.

Umara van het Poeleind (v. Fynch Hatton). Foto: persbericht

Ook L’avenir presenteert een paar indrukwekkende veulens. Zo heeft User D’Avenir S een uitstekend bewegingsmechanisme. En bewegen, dat kan ook Unnerstall, de zoon van Fynch Hatton.

User d’Avenir S (v. L’Avenir). Foto: persbericht

Unnerstall (v. Fynch Hatton). Foto: persbericht

De collectie bevat verder nakomelingen van Dutch Dream, Sir Donnerhall, Vitalos, Glamourdale en anderen. Een must-see voor iedere dressuurliefhebber.

Bekijk de volledige collectie en registreer om te bieden!

Bron: persbericht