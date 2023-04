Uw volgende springkampioen: de nieuwste topcollectie van Paardenveilingonline.com

Paardenveilingonline.com is verheugd om hun nieuwste collectie van bijna 30 jonge springpaarden te presenteren, klaar om hun carrière te starten en de wereld van het springen te veroveren. Elk paard is zorgvuldig geselecteerd op basis van hun kwaliteit, potentieel en talent, waardoor kopers de kans krijgen om de toekomstige sterren van de paardensport te verwerven.

Deze keer hebben ze jonge en talentvolle springpaarden waarvan een aantal al zadelmak zijn en klaar om aan het werk te gaan.. Mis deze kans niet om een veelbelovende toekomstige kampioen te bemachtigen.

Bekijk de collectie vandaag

De online veiling gaat van start op 12 april en biedt u de kans om te bieden op deze unieke paarden. Bekijk de volledige collectie en kies alvast uw favoriet uit zodat u op zaterdag 15 april niet misgrijpt.

1. Gefokt uit een volle zus van Chacco’s Light

Davinci – Diacontinus x Chacco’s Son I

https://www.youtube.com/watch?v=XlalYi1vDCo

Onder Maurice Tebbel presteert de negenjarige Oldenburgse premiehengst Chacco’s Light verdienstelijk op 1.55m-niveau. Het einde van zijn kunnen lijkt nog lang niet in zicht en dat is interessant want deze Davinci is gefokt uit een volle zus van Chacco’s Light.

2. Pegase van ’t Ruytershof dochter van Holsteiner afkomst

Pegablue Wi Ro Z – Pegase van ’t Ruytershof x Chacco Blue

https://www.youtube.com/watch?v=UBXGd8pI01g

Het Belgische toptalent Pegase van ’t Ruytershof vertegenwoordigt een ijzersterke prestatiestam en lijkt in zowel de sport als fokkerij torenhoge verwachtingen in te lossen. Zijn nakomelingen kenmerken zich door een flinke dosis springtalent, iets wat we ook zien bij deze U Pegablue Wi Ro Z.

3. Kleindochter van de 1.50m-merrie Dior van het Costersveld

Texana vd Moerhoek – Nixon van ’t Meulenhof x Cardento

https://www.youtube.com/watch?v=nlyRFtyfo70

Deze interessante Texana van de Moerhoek is een kleindochter van de internationaal 1.50m-geklasseerde merrie Dior van het Costersveld (v.Orlando), waarmee Kelly Ettori ook op 1.60m-niveau actief was. Dior van het Costersveld is op haar beurt een halfzus van de internationaal 1.45m-geklasseerde Elini van het Costersveld (v.Quite Easy I).

4. Verwant aan Wereldbekerwinnaar Alamo

Pontarghos – Conthargos x Lancaster 128 – https://www.youtube.com/watch?v=RIDtKvf5olY

De vroeg overleden vererver Conthargos heeft zich met nakomelingen als Continental Blue, Easy Girl, Pia Contra en Cocolina ontwikkeld tot een eersteklas Grand Prix-springpaardenleverancier. Moeder Vuriona brengt via haar vader Lancaster de waardevolle genen van topvererver Libero H in en zij sprong zelf op 1.30m-niveau.

5. Veelbelovende merrie uit de Roosakker-stam

Sien vd Bisschop – Denzel van ’t Meulenhof x Vigo d’Arsouilles https://www.youtube.com/watch?v=PJniTFznpYo

Met nakomelingen als Nixon van ’t Meulenhof en Ipsthar drukt Denzel van ’t Meulenhof zijn stempel. Deze topvererver is hier samengebracht met de vooraanstaande stam van de befaamde Usha van ’t Roosakker, die we in de vierde generatie treffen.

6. Komme Casall TN uit halfzus van 1.50m-paard Elud

Phenomeen – Komme Casall x Canturano I – https://www.youtube.com/watch?v=ISyVDmh7r7A

Als driejarige werd Komme Casall TN met een topscore van 86,5 punten ingeschreven en hij presteert nu verdienstelijk op internationaal 1.35m-niveau onder Kars Bonhof. Getuige zijn eerste nakomelingen geeft de Casall-zoon veel talent door en we zien hem hier gekoppeld aan een halfzus van het internationale 1.50m-springpaard Elud (v.Clinton) van Rodrigo Almeida.

Registreer u nu gratis!

Bent u op zoek naar topkwaliteit jonge springpaarden? Registreer dan alvast gratis uw account. Het bieden start op woensdag 12 april vanaf 19:00 en de eerste items zullen sluiten op zaterdag 15 april vanaf 20:00.

Als u vragen heeft, neemt u dan vooral contact op met Paardenveilingonline.com.