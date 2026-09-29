Va Bene x Sir Donnerhall met afstand de duurste bij DSP

Bij de online veiling van het DSP kwam vanavond een collectie van negentien veulens onder de hamer. Absolute veilingtopper was Vicky (Va Bene x Sir Donnerhall I). Na een Nederlands-Duits biedduel kwam dit merrieveulen voor 17.000 euro in handen van een Duitse koper.
Twee Valverde). het hengstveulen x op: Fidell (Just Justine DeLorean) Time in Duitsland. veulens blijven 5.750 merrieveulen euro veulens het in en (Fiderdance Beide brachten x
Springveulens
springgefokte waren hengstveulens Lintasboy x en R) 5.000 B Ciacomini). in euro Duitsland. en werden Touch (Chaplin’s veulens duurste De afgeslagen voor blijven (Tiebreaker Chapomini Beide x Thiago
keer 5.000 drie Nog euro
x het alle Hit), x dressuurgefokte me merrieveulen drie (For I euro: Locksley G (Daan (Grey Duitsland. 5.000 III) Ook het Fiene x merrieveulen hamer blijven Zij Sandro in veulens en viel drie Romance bij de voor Get Davina Imperio). het hengstveulen Tonic
https://www.youtube.com/watch?v=O-Lhr7ae6es&t=3s
collectie Volledige
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.