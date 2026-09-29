Va Bene x Sir Donnerhall met afstand de duurste bij DSP

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Va Bene x Sir Donnerhall met afstand de duurste bij DSP featured image
Vicky (Va Bene x Sir Donnerhall). Foto: DSP
Door Ellen Liem

Bij de online veiling van het DSP kwam vanavond een collectie van negentien veulens onder de hamer. Absolute veilingtopper was Vicky (Va Bene x Sir Donnerhall I). Na een Nederlands-Duits biedduel kwam dit merrieveulen voor 17.000 euro in handen van een Duitse koper.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant