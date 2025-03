Van jong talent tot sportpaard – unieke kansen bij Paardenveilingonline

De nieuwste collectie van Paardenveilingonline is een must-see voor sport- en fokkerijliefhebbers. Met exclusieve talenten, bewezen bloedlijnen en veelbelovende jonge paarden biedt deze veiling kansen die u niet wilt missen. Van meer ervaren sportpaarden van 5 tot 8 jaar, die al klaar zijn voor de volgende stap in hun carrière, tot veelbelovende drie- en vierjarige paarden die aan het begin van een succesvolle toekomst staan. Elk paard is zorgvuldig geselecteerd op kwaliteit, afstamming en potentieel.

Daarnaast biedt deze collectie een goedgekeurde ponyhengst met opvallend sporttalent. En een aantal exclusieve embryo’s uit sterke prestatielijnen. Of u nu op zoek bent naar een directe versterking van uw sportstal of een investering in toekomstig talent, deze veiling heeft voor elke liefhebber en professional iets te bieden.

Veelbelovende talenten met topafstammingen in de veilingcollectie

Phinley Blue – Chacco-Blue x Chin Chin (2020, merrie) – Deze veelbelovende merrie combineert het bloed van tophengsten Chacco-Blue en Chin Chin, wat haar een sterke basis geeft voor de springsport.

Shanghai – Emerald van ’t Ruytershof x Baloubet du Rouet (2022, hengst) – Deze jonge hengst is een halfbroer van twee 1.50/1.60m springpaarden, wat zijn potentieel voor de hogere springsport benadrukt.

Dominatrix SR Z – Dominator 2000 Z x E T Cryozootech (2021, merrie) – Afkomstig van Dominator Z en uit de gerenommeerde Qerly Chin-lijn, een interessante merrie voor zowel sport als fokkerij.



Colpo Grosso PM – Conthargos x Tinka’s Boy (2021, ruin) – Uit een moederlijn die drie 1.50/1.60m springpaarden heeft voortgebracht, wat zijn potentieel voor de top bevestigt.



Ismena Red Wine – Untouched x Nabab de Rêve (2018, merrie) – Deze ervaren merrie combineert de genen van Untouched en Nabab de Rêve en is klaar om in de sport te schitteren.





Roman S – Defender VDS Z x Arezzo VDL (2021, ruin) – Zijn moeder is een halfzus van het 1.60m-paard Grieg S, wat zijn aanleg voor de hogere springsport benadrukt.

Nobis Collin (Hattrick Collin x Oosterbroek Francois) – Veelbelovende sportpony met topafstamming!

Nobis Collin – Hattrick Collin x Oosterbroek Francois (2022, hengst) – Een goedgekeurde hengst en een droompony met veel potentieel, een interessante keuze voor zowel sport als fokkerij.

Naast deze veelbelovende collectie biedt de veiling ook een unieke kans om te investeren in de toekomst met een geïmplanteerd embryo van o.a. Chacco-Blue x Fin Fleur, een combinatie van absolute topbloedlijnen. Daarnaast is er Iron Horse, een uniek kunstwerk dat de kracht en elegantie van het paard op bijzondere wijze vastlegt en niet zou misstaan op uw erf.

Bekijk de volledige collectie vandaag

De volledige collectie is te bekijken op de website van Paardenveilingonline. Hier vindt u uitgebreide video’s en alle details over de 23 jonge paarden, 9 sportpaarden, 4 embryo’s & een goedgekeurde hengst – een exclusieve kans om hoogwaardig talent te bemachtigen voor realistische prijzen. Na een gratis registratie krijgt u direct toegang tot de veterinaire rapporten en röntgenfoto’s, zodat u met een gerust hart uw keuze kunt maken.

De veiling is nu geopend voor biedingen en sluit aankomende zaterdag vanaf 20:00 uur. Grijp deze unieke kans om een aanwinst van wereldklasse aan uw fokkerij of stal toe te voegen. Heeft u vragen? Het Paardenveilingonline team staat klaar om u te begeleiden bij uw aankoop. Mis deze kans niet – bezoek de website en plaats vandaag nog uw bod!