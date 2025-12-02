Vanavond Youhorse.auction met youngsters tot en met 1.50m springpaarden

De winterveiling van Youhorse.auction zal vanavond het hart sneller laten slaan. Er zijn al heel wat biedingen geplaatst, maar net voor 20.30 uur wordt het echt spannend, want dan sluit de veiling in groepjes van vijf paarden. Nog niet eerder waren er zoveel internationale springpaarden in een online collectie.

“De concurrentie onder kopers is vanaf minuut één voelbaar en bij enkele rankingpaarden kwamen de eerste serieuze biedingen al meteen binnen toen de veiling opende op zaterdag. Daarnaast werden we de afgelopen week ontzettend blij van het grote aantal positieve klanten dat we tegenkwamen op concours in Oliva én van de vele referenties die we mochten ontvangen. Het is fantastisch om zoveel tevreden eigenaren en ruiters terug te zien”, vertelt Mario Everse.





De wintercollectie bestaat uit :

17 paarden met concoursresultaten t/m 1.55m niveau

18 losspringers van 3 en 4 jaar

15 zadelmak en licht aangereden paarden

Eén geïmplanteerde embryo

7 jaarlingen van jonge tophengsten

16 tweejarigen die zich ijzersterk ontwikkelen

De jonge springpaarden staan op nog zeer interessante prijzen, zoals de 3,5-jarige Lavino Z (Landino VDL x Cardento VDL).

Heb jij deze highlights al gezien?

Een 10-jarige 1.50m-merrie en Six Bars winnaar (foto boven)

en Six Bars winnaar (foto boven) Een 13-jarige merrie met 1.45m ervaring, geschikt voor Children/Junioren

met 1.45m ervaring, geschikt voor Children/Junioren Een 4-jarige merrie drachtig van Highway TN. Uit de volle zus van Calypso (1.55m niveau)

drachtig van Highway TN. Uit de volle zus van Calypso (1.55m niveau) Een goedgekeurde 6-jarige hengst met internationale ervaring op 1.25m niveau

De zesjarige Orrant W (Grand Slam VDL) is een ware gummibal. Een mooi en interessant springpaard. Halfbroer van Google This (1.55m GP).

Hoe groot worden de jonge paarden?

Omdat het team van Youhorse.auction vaak de vraag krijgen hoe je kan inschatten of jonge paarden uiteindelijk groot genoeg worden, hebben ze een praktisch voorbeeld gedeeld. Als richtlijn voor een paard dat rond de 1.65m op 4-jarige leeftijd moet worden, gelden gemiddeld de volgende minimale groeimaten:

1 jaar: ±145–150 cm

2 jaar: ±155–160 cm

3 jaar: ±160–165 cm

4 jaar: ±165 cm

Natuurlijk kan groei per paard verschillen, maar deze indicatie kan je helpen bij het maken van een weloverwogen keuze.

Goed om te weten:

Bieden kan tot en met 2 december.

Bezichtigingen zijn op afspraak mogelijk tot het moment van afslag.

Bieden via ons platform is simpel, snel en veilig.

De paarden staan verspreid over diverse locaties in Nederland en net over de grens.

Vragen? Youhorse.auction helpt je graag via de groene WhatsApp-knop op onze website, e-mail of telefonisch. Ga naar www.youhorse.auction voor meer informatie.