Veiling Schockstrand: 32.000 euro voor Vivaldon-veulen, een naar Nederland

Op de vanavond afgesloten online veiling van Andreas Helgstrand en Paul Schockemöhle leverde HP Vin Santo (Vivaldon x Fürstenball) met afstand het meeste geld op. Dit hengstveulen kwam voor 32.000 euro in handen van kopers uit Duitsland.

Het tweede geld van 23.000 euro werd betaald voor Condivo III (Conthargos x Diarado). Daarmee was dit hengstveulen de duurste in de springrichting. Duurste merrieveulen was Hope (Sir Donnerhall I x Franklin). Zij gaat voor 20.000 euro naar Groot-Brittannië.

Nederlandse kopers

Eén veulen komt naar Nederland. Dat is Don JJ (Don Romance PS x Fürst Romancier). Deze voshengst met een bles en vier witte benen werd afgeslagen voor 8.500 euro.

