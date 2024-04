Verden Online Auction: 55.000 euro voor zesjarige merrie Carla Mia

Vanavond liep de online Verden veiling af waar 63 jonge spring- en dressuurpaarden onder de (virtuele) hamer kwamen. Het duurst verkochte paard werd de zesjarige merrie Carla Mia (v.Carridam PJ). Voor een bedrag van 55.000 euro vertrekt de Hannoveraanse premiemerrie naar kopers uit Republiek China.

Van de aangeboden paarden werden er in totaal 62 verkocht, waarvan 36 naar Duitsland. Ook de Verenigde Staten waren fanatiek met bieden, zij kochten zes paarden. De gemiddelde verkoopprijs kwam uit op zo’n 18.600 euro, waarbij twaalf paarden voor meer dan 25.000 euro van de hand gingen. Voorafgaand aan de veiling (paarden waren tien dagen lang elke dag te bezichtigen en op de openbare training uit te proberen) was de interesse voor de merrie Carla Mia al groot, die meerdere overwinningen noteerde in jonge paarden rubrieken. Op haar reis naar China wordt ze vergezeld door nog twee springpaarden.

37.500 euro voor duurste dressuurpaard

Het duurste dressuurpaard vertrekt naar een stal in Frankrijk. Voor 37.500 euro werd de vijfjarige merrie Dana (v.Da Costa) afgeslagen. De indrukwekkende donkere vosmerrie overtuigde met haar sterke bewegingen en goede rijbaarheid.

Dana (v. Da Costa) Foto: Thorsten Kunst

Bron: Persbericht