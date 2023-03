Verdi-zoon Ongering van 50.000 naar 65.000 euro in Youhorse.auction

Een zeer diverse collectie paarden kwam dinsdagavond 7 maart onder de hamer bij Youhorse.auction. De vierjarige Verdi TN-zoon Ongering (mv. Concorde) liet de topprijs van 65.000 euro optekenen en valt hiermee in Israëlische handen.

Een unicum aangezien de talentvolle hengst hiermee zichzelf overtreft. Ongering (Verdi x Concorde) kwam in de januariveiling van Youhorse.auction ook als veilingtopper uit de bus. Mario Everse legt uit: “Ongering was in de eerste veiling van dit jaar al een opvallend paard. Helaas ging de verkoop niet door. Last minute is er besloten hem alsnog te veilen. Er werd opnieuw gretig geboden en daarmee zien we dat dusdanige kwaliteit altijd herkend wordt. Een prachtig resultaat voor de inzender.”

Dertigduizend

Twee paarden brachten exact 38.000 euro op. Eén van hen is de door de wol geverfde Veyron Lassergut (Hy D’Isigny x Caletto I). De 14-jarige ruin deed al ervaring op tot en met 1.45m hoogte en mag zijn carrière nu vervolgen onder de Turkse vlag. Hetzelfde eindbedrag werd gerealiseerd door Tangelotta (Tangelo van de Zuuthoeve x Zirocco Blue VDL), zij zal afdalen naar het Middellandse Zeegebied. De vijfjarige merrie is één van de twee nieuwste aanwinsten van een Griekse terugkerende koper.

Een Ierse koper waardeerde de verankering van genen in Rihanna van ’t Schuttershof op 34.000 euro. De zesjarige merrie is niet alleen een dochter van Kashmir van ’t Schuttershof, ze werd ook gefokt uit de moederlijn van deze legendarische hengst. Op korte afstand volgde de twaalfjarige Laszlo (Larimar x Calato) die voor 32.000 euro naar Canada vertrekt.

Fel biedduel

Mario Everse vertelt: “Aan het einde van de avond lokten twee paarden op de valreep een fel biedduel uit. Dat maakte het voor alle betrokkenen spannend tot op het laatste moment. De Tangelo-dochter Tangelotta is aangekocht door een Griekse koper die al meerdere veilingen goed heeft kunnen slagen. De vierjarige Diacontinus-zoon Diaron is uiteindelijk verkocht naar Engeland.”

Divers

De driejarige palomino Phontaine (Tinka’s Boy x Magic Memphis) blijft met 19.000 euro voor Nederland behouden. Deze som werd ook betaald voor de vierjarige hengst Top Gun (Tangelo van de Zuuthoeve x Lancelot). Top Gun is één van de twee paarden die naar Slovenië vertrekt. Er waren daarnaast meerdere verkopen naar Tsjechië, Roemenië, Slowakije, Polen, Italië en Duitsland. De Verenigde Staten bleek met zes acquisities wederom koploper. De veiling kende niet alleen variatie in de afzetlanden en het aanbod, van fokmerrie tot schoolmaster, maar ook in de afslagprijzen. De laagste prijs was 5.000 euro. De collectie voorzag daarmee ieders budget.

Volgende ronde

Op dinsdag 4 april vindt de volgende veiling plaats. Die editie richt zich op losspringers en gereden paarden. De selectie/videodagen zijn op 13 en 14 maart. “Met een tevreden gevoel kijken we vooruit naar de volgende ronde. Aanstaande maandag en dinsdag hopen we opnieuw een mooie selectie te vormen. Mochten mensen iets bijzonders in huis hebben, kunnen ze deze paarden opgeven via www.youhorse.auction,” besluit Mario Everse.

De 14-jarige Veyron Lasergut werd door Youhorse.auction als schoolmaster verkocht voor 38.000 euro. Foto: Digishots

Volledige collectie

Bron: Persbericht